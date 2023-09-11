العاصفة دانيال تضرب مصر.. تفاصيل الطقس حتى السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن الطقس السائد شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى السبت المقبل.

العاصفة دانيال



وأضافت الهيئة، اعتبارًا من اليوم هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لمدة 48 ساعة المقبلة نتيجة تأثر البلاد بالعاصفة دانيال على مناطق من غرب البلاد منها السلوم وسيوة ومطروح والإسكندرية يصاحبها سقوط للامطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50% ونشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

عدم استقرار الأحوال الجوية



وأضافت، أن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا ولذلك يكون تأثيرها مختلف تمامًا على الأراضي المصرية، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ اليوم الاثنين على غرب البلاد وتمتد الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.