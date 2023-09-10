تعرف علي حالة الطقس بمحافظة الشرقية

تشهد، اليوم الأحد، مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية طقسًا مشمسًا شديد الحرارة، مصحوبًا بارتفاع فى درجات الرطوبة، حيث سجلت الشرقية 39 درجة مئوية، منذ الصباح الباكر، وذلك على أغلب المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

ويسود طقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء محافظة الشرقية، بداية من صباح اليوم الأحد، وبعدها تتصاعد درجات الحرارة تدريجيًا حتى الرابعة عصرًا، ثم تنخفض درجات الحرارة مجددًا لتصل لـ 25 درجة فى الساعات الأخيرة.

وكان قد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تشهد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.