تغييرات شديدة في الأحوال الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم وخلال الـ48 ساعة المقبلة، موضحة أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ على غرب البلاد وتمتد يومي الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السلوم وسيوة ومطروح والإسكندرية.

أماكن وصول العاصفة دانيال



وذكرت الهيئة، أن العاصفة دانيال تتجه الآن إلى الحدود المصرية ومن المتوقع لها أن يصل تأثيرها إلى غرب البلاد (السلوم - سيوة - مطروح - تصل إلى الإسكندرية مساءً، حيث تتأثر البلاد بسرعات الرياح، ورمال مثارة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ثم تبدأ السحب بدخول البلاد يصاحبها سقوط الأمطار قد تكون غزيرة ورعدية على أقصى غرب البلاد.

عدم استقرار الأحوال الجوية



وأضافت، أن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا ولذلك يكون تأثيرها مختلف تمامًا على الأراضي المصرية، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ اليوم الإثنين وتمتد إلى مناطق من شمال البلاد.

سقوط أمطار رعدية



وذكرت، أن العاصفة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا ونشاط للرياح على بعض المناطق اليوم الاثنين ولمدة 48 ساعة المقبلة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.