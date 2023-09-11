العاصفة دانيال.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على السواحل الشمالية قد تصل القاهرة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر تتأثر بالعاصفة دانيال غدًا بشكل أقل مما حدث في ليبيا، موضحة أنه سيكون هناك أمطار على السواحل الشمالية غدًا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.



وقالت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، إنه سيكون هناك أمطار رعدية على السواحل الشمالية قد تصل إلى القاهرة الثلاثاء المقبل، لافتة إلى أن درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية بداية من الثلاثاء المقبل.



وأوضحت منار غانم، أن السواحل الليبية تتعرض لعاصفة شديدة وأطار غزيرة وأمطار فيضانية ونشاط للرياح قوى، ومتوقع تأثر مصر به غدًا، حيث سيحدث حالة من عدم الاستقرار بحالة الجوية بالمناطق الغربية.