الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو: فاروق جعفر صنع الكثير لنادي الزمالك

فاروق جعفر
فاروق جعفر

وجه أحمد حسام ميدو تحية خاصة لفاروق جعفر نجم الزمالك السابق بعد ترشحه على منصب الرئيس في انتخابات النادي.

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ميدو يوجه رسالة للمرشحين في انتخابات الزمالك

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:" أوجه التحية لفاروق جعفر على شجاعته الكبيرة، راجل صنع الكثير لنادي الزمالك"

أضاف:"لازم اللي ينجح في الانتخابات يكون عارف إن هيبقى عليه مسؤولية مش تجاه أعضاء الجمعية العمومية فقط لكن مسؤولية أمام جماهير الزمالك بالكامل"

واختتم: "ارجوكم انسوا فكرة رفع القواضي والطعن على نتيجة الانتخابات الزمالك محتاج يقف على رجله مرة تانية"
 

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