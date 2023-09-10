ميدو: فاروق جعفر صنع الكثير لنادي الزمالك

وجه أحمد حسام ميدو تحية خاصة لفاروق جعفر نجم الزمالك السابق بعد ترشحه على منصب الرئيس في انتخابات النادي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:" أوجه التحية لفاروق جعفر على شجاعته الكبيرة، راجل صنع الكثير لنادي الزمالك"

أضاف:"لازم اللي ينجح في الانتخابات يكون عارف إن هيبقى عليه مسؤولية مش تجاه أعضاء الجمعية العمومية فقط لكن مسؤولية أمام جماهير الزمالك بالكامل"

واختتم: "ارجوكم انسوا فكرة رفع القواضي والطعن على نتيجة الانتخابات الزمالك محتاج يقف على رجله مرة تانية"

