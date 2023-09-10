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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو يوجه رسالة للمرشحين في انتخابات الزمالك

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو

وجه أحمد حسام ميدو رسالة خاصة للمرشحين في انتخابات نادي الزمالك، قبل عقد الانتخابات يوم 20 أكتوبر.

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الترشح لانتخابات الزمالك ينتهي بحدث تاريخي وتعهد ببناء أكبر ستاد بالشرق الأوسط


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رسالتي لكل المرشحين في انتخابات الزمالك، لابد أن تتعاهدوا أن الخاسر لن يعطل النادي ولن يرفع قضايا بعد خسارته"

وأضاف: "صراع الأشخاص على مدار السنوات الأخيرة، جعل هناك من ينتمي للأشخاص أكثر من الزمالك"

واختتم: "المجلس الجديد يجب أنه سيحمل تركة ثقيلة في ظل المديونيات الكثيرة على نادي الزمالك بمختلف القطاعات ولو هناك شخص يريد النجاح في انتخابات الزمالك من أجل التواجد في الصورة فقط عليه أن يسحب ورق ترشحه"

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