فاروق جعفر يعلن إنضمام العتال ولطيف لقائمته

إنتخابات الزمالك

كشف فاروق جعفر المرشح لمنصب رئيس نادي الزمالك في الإنتخابات المقبلة عن ملامح قائمته الإنتخابية بعد ترشحه رسمياً اليوم.

وقال فاروق جعفر في تصريحات عبر فضائية “ الحدث اليوم ”: “ حتى الآن لم نتوصل للشكل العام للقائمة، لكن يكون لدينا مجموعة تضم 9 أو 10 أشخاص مرشحين لمنصب العضوية بجانب 5 أسماء أخرى للعضوية تحت السن ”.

وأضاف جعفر: “ سيكون معي في القائمة كلا من هاني العتال لمنصب نائب الرئيس وخالد لطيف لأمانة الصندوق ”.

وأكمل نجم الزمالك السابق: “ نبحث عن مدرسة جديدة للإدارة وطرح الأفكار، وأعد جماهير الزمالك بتخطي الأزمة الحالية ”.

وأتم: “ لدينا جماهير في كل محافظات مصر كما أني لدي علاقاتي بالدول العربية ويجب علينا أن نستغل هذه الأمور ".