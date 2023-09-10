الترشح لانتخابات الزمالك ينتهي بحدث تاريخي وتعهد ببناء أكبر ستاد بالشرق الأوسط

شهدت انتخابات نادي الزمالك المقامة حاليًا ترشح ميرفت السيد أحمد، وكيل وزارة الشباب والرياضة سابقًا، على منصب الرئيس، وذلك في اليوم السابع والأخير للانتخابات التي بدأت منذ الإثنين الماضي 4 سبتمبر وانتهت اليوم الأحد، في أول خطوة غير مسبوقة من نوعها في تاريخ القلعة البيضاء.

وعرفت ميرفت السيد بنفسها، قائلة إنها زوجة اللواء ضياء عبدالهادي شقيق الكابتن أحمد عفت، المشهور بمقولة “يا سلام”، وأنها شقيقة عصام السيد أحمد، أستاذ بكلية التربية الرياضية وأول لاعب في القوس والسهم في نادي الزمالك.

ولفتت إلى أنها حاصلة على درجة الدكتوراه في إدارة المؤسسات والهيئات الشبابية والرياضية وزميل أكاديمية ناصر العسكرية، منوهة إلى أنها تبوأت العمل الإداري في وزارة الشباب والرياضة حتى وصلت إلى وكيل وزارة.

ميرفت السيد تقدم أوراق ترشحها في آخر يوم من الترشح للرئاسة

أضخم ستاد:

وعن الصعوبات التي تواجه نادي الزمالك في الوقت الحالي، قالت إنها تجمع بين أمرين الناحية الأكاديمية والعلمية في تسيير أمور القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن ظروفه يحتاج إلى أبناء النادي المخلصين، وهو ما يتحقق في كونها عضوًا بالوراثة بعد والدها، معقبة: “دمي يجري فيه النادي”.

وأكدت أن النادي يحتاج إلى الإدارة الرشيدة التي تتطلب الحسم والحزم والحوكمة والإدارة الرشيدة، مشيرة إلى أنها لديها عرضًا من شركة أجنبية ستتولى بناء نادي الزمالك بداية من 6 أكتوبر المقبل، وستشيد أكبر ستاد عالمي على مستوى الشرق الأوسط مقابل حق انتفاع.

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