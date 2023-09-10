الأرصاد الجوية تثير الرعب في المحافظات.. احذروا من "دانيال"

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأثنين، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك تقلبات في الأحوال الجوية، وتوقعات بوصول عاصفة “دانيال” خلال الفترة المقبلة.

وصول عاصفة “دانيال”

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن المناطق التي من الممكن أن تتعرض للعاصفة دانيال، مشددة على أنه من الممكن أن تتأثر بعض المناطق بنهاية العاصفة دانيال.

وأوضحت أنه العاصفة دانيال ستحرك خلال الساعات المقبلة ناحية الشرق الليبي، ومن الممكن أن تتأثر بها الحدود المصرية الغربية، وستشهد السلوم ومطروح خلال ساعات أمطار متوسطة وغزيرة مصحوبة بالبرق والرعد، وستصل غدا إلى الساحل الشمالي وستتأثر القاهرة بالرياح المحملة بالأتربة.

وأضافت إيمان، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد، أن المناطق التي قد تتأثر بالعاصفة دانيال مثل مطروح والسلوم، موضحة أن العاصفة دانيال تؤثر على بعض المناطق على السواحل الشمالية لمصر، مشددة على أن "دانيال" حاليا على السواجل الليبية، و ارتفاع الأمطار وصلت في بعض المناطق لأكثر من متر.

وشددت على أن هناك تواصل مع جميع غرف الأزمات في كل المحافظات ويتم ارسال كل التحذيرات للمحافظات.