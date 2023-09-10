تحذير من العاصفة دانيال.. حالة عدم استقرار وأمطار غزيرة في مناطق عدة

تحذيرات عدة من العاصفة دانيل، والتي تقترب من مصر خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث شددت الارصاد الجوية على وجود حالة من عدم الاستقرار الأيام المقبلة.

وقالت الأرصاد الجوية، إنه ستشهد البلاد غدًا الإثنين، بداية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد.

فيما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدًا نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السلوم ومطروح وسيوة تمتد خفيفة مساء على مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانًا.

دانيال تؤثر في الوقت الحالي على السواحل الليبية:

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصفة المعروفة بدانيال تؤثر في الوقت الحالي على السواحل الليبية مؤثرة عليها بأمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة للأمطار وعواصف رعدية وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار، وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: يوم عصيب يمر على ليبيا اليوم حتى الغد بسبب هذه العاصفة وتم رفع حالة الطوارئ والتأهب في جميع المدن المتأثرة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن بقايا العاصفة دانيال تصل إلى غرب البلاد يوم غد الإثنين يصاحبها سقوط الأمطار بعدما فقدت العاصفة معظم قوتها.

درجات الحرارة غدًا الإثنين 11-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والمحسوسة 47 درجة.