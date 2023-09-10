الأرصاد: الساحل الشمالي سيتأثر بالعاصفة دانيال

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك عددًا من مناطق الجمهورية ستتأثر بالعاصفة دانيال القادمة من ليبيا.

وأضافت"شاكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر عبر قناة "cbc"، اليوم الأحد، أن المناطق التي قد تتأثر بالعاصفة دانيال مطروح والسلوم.

وأشارت إلى أن العاصفة دانيال تؤثر حاليًا على العاصمة الليبية، وارتفاع الأمطار وصلت في بعض المناطق لأكثر من متر، لافتة إلى أنه خلال الساعات المقبلة ستتحرك العاصفة ناحية الشرق الليبي، ومن ثم تبدأ الحدود المصرية الغربية بالتأثر، وستشهد السلوم ومطروح خلال ساعات أمطار متوسطة وغزيرة مصحوبة بالبرق والرعد، وستصل غدًا إلى الساحل الشمالي وستتأثر القاهرة بالرياح المحملة بالأتربة، مؤكدة أن عاصفة دانيال ستتلاشى على الأراضي المصرية.

وواصلت شاكر أنه "نحن على تواصل تمام مع جميع غرف الأزمات في كل المحافظات وتم إرسال كل التحذيرات للمحافظات".

العاصفة دانيال في طريقها لمصر:

تستعد مصر لاستقبال العاصفة دانيال خلال الساعات القليلة القادمة مقبلة من الجانب الليبي الذي تعرض لها اليوم الأحد وأثرت على عدد كبير من الأراضي الليبية.

وصلت العاصفة دانيال اليوم الأحد السواحل الليبية مؤثرة عليها بأمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة للأمطار وعواصف رعدية وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار.

وتستمر العاصفة دانيال في التأثير على ليبيا حتى الغد وتم رفع حالة الطوارئ والتأهب في جميع المدن المتأثرة.

ومن المتوقع أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى غرب البلاد يوم الإثنين يصاحبها سقوط الأمطار بعد ما فقدت العاصفة معظم قوتها.