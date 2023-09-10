العاصفة دانيال تقهر موجة الحر في مصر.. الأرصاد تكشف موعد وصولها (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن وصول العاصفة دانيال السواحل الليبية تسبب في كارثة، حيث أدت إلى سقوط أمطار، ووجود نشاط لحركة الرياح، بجانب وجود سيول غير مسبوقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن العاصفة دانيال لم تكن مألوفة خلال العقود الماضية، وأن الظاهرة ناجمة عن تغيرات المناخ التي يعاني منها العالم خلال الفترة الحالية.

فقد قوته

ونوه إلى أن مصر ستتأثر بالعاصفة دانيال ولكن بصورة أقل حدة من التي نراها خلال الأيام الحالية في ليبيا، موضحًا أن عاصفة دانيال ستهدأ غدًا الإثنين في ليبيا، وتبدأ العاصفة في دخول مصر الإثنين، حيث ستبدأ بوجود منخفض جوي يتبعها انخفاض في درجات الحرارة، ووجود نشاط لحركة الرياح.

وأشار إلى أن عقب قدوم عاصفة دانيال إلى مصر ستزيد حركة الرياح لتصل سرعتها بين 50 و60 كم في الساعة، ثم تبدأ مراحل سقوط الأمطار على محافظات الإسكندرية والوجه البحري، بدرجات خفيفة ومتوسطة، ولن تؤثر فى أعمال الأنشطة اليومية.

ولفت إلى أن الرياح التي ستكون في الصحراء الغربية ستكون محملة بالرمال والأتربة، ومن المحتمل أن يكون تحسن في درجات الحرارة بدء من يوم الثلاثاء المقبل حتى نهاية الأسبوع الجاري.