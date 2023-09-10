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الأحد 10 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد الجوية تحذر من نشاط الرياح.. مثيرة للأتربة على بعض المناطق

نشاط الرياح
نشاط الرياح

 أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن نشاط الرياح غدًا على عدد من المناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

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 وتشهد البلاد غدًا الإثنين، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من غد الإثنين على غرب البلاد وتمتد الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد. 

 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من العاصفة دانيال، والتي تصل بقاياها إلى غرب البلاد يوم غد الإثنين، يصاحبها سقوط الأمطار بعد ما فقدت العاصفة معظم قوتها.

 وأعلنت الأرصاد، أن غدً

ا الإثنين من المتوقع أن يشهد بداية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، على مناطق من غرب البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد.

 كما تتوقع الأرصاد، أن غدًا يشهد نشاط الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السلوم ومطروح وسيوة تمتد خفيفة مساءً على مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانًا.

 وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال تؤثر حاليًا على السواحل الليبية، مؤثرة عليها بأمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة للأمطار، وعواصف رعدية وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار.

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