الأرصاد تزف بشرى سارة.. تحسن الأحوال الجوية في هذا الموعد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك تحسن نسبي في الأحوال الجوية بداية من غد السبت، إذْ شهدت البلاد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة خلال الساعات القليلة الماضية.

ما زالت الحرارة مرتفعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية لكن بتحسن نسبي، ويسود ليلًا طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كشفت الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، خلال فترة النهار، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

أضافت أن هناك استمرارًا في ارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة والوجه البحري لتسجل العظمى 85% خلال ساعات الليل، فيما تسجل المحافظات الساحلية 90%.

درجات الحرارة غدًا السبت:

القاهرة 36 26

6 أكتوبر 37 26

بنها 36 27

دمنهور 35 26

وادي النطرون 36 27

كفر الشيخ 35 2

المنصورة 36 26

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 36 26

طنطا 36 2

دمياط 33 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 26

العريش 33 24

رفح 32 24

رأس سدر 36 26

نخل 36 1

كاترين 34 17

الطور 36 26

طابا 36 26

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 32 25

مطروح 33 24

السلوم 34 24

سيوة 37 25

رأس غارب 41 30

الغردقة 41 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 42 30

شلاتين 41 30

حلايب 37 29

أبورماد 40 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 39 25

بني سويف 39 25

المنيا 39 24

أسيوط 40 25

سوهاج 41 27

قنا 43 27

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

الوادي الجديد 43 25