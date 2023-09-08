الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل، بداية من غدًا السبت 9 سبتمبر إلى الخميس 14 سبتمبر 2023.

درجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل

ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس الأحد 10 سبتمبر:

ويكون هناك نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأثنين 11 سبتمبر:

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس الثلاثاء 12 سبتمبر:

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.