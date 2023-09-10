سلمان المؤشر يرحل عن الأهلي السعودي ويقترب من هذا النادي

أعلن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي رحيل اللاعب سلمان المؤشر عن صفوف الفريق، اليوم الأحد، بعد تسع سنوات مثل فيها اللاعب فريق الراقي.

الأهلي يعلن رحيل سلمان المؤشر:

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي من خلال حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي رحيل المؤشر بعد 9 سنوات قضاها داخل أسوار قلعة الراقي، وكتب النادي من خلال حسابه: "شكرًا سلمان".

تنقل سلمان المؤشر خلال مسيرته بين أندية حراء والهلال والقادسية والوحدة والأهلي، وتمكن مع الراقي من حصد 4 بطولات هي كأس السوبر والدوري السعودي وكأس الملك ودوري يلو، و4 بطولات مع نادي الهلال هي كأس ولي العهد 3 مرات، والدوري مرة واحدة.

وانتقل سلمان المؤشر صاحب الـ 34 عامًا لنادي الطائي الذي لم يعلن حتى الآن الصفقة بشكل رسمي من خلال صفحاته، ونشر الأهلي فيديو استعرض فيه عدد من أهداف اللاعب الحاسمة، وعدد من تصاريحه لجماهير النادي.

فيديو رحيل سلمان المؤشر عن النادي الأهلي:

فيديو متداول لتوقيع سلمان المؤشر لنادي الطائي