العاصفة دانيال تقترب من مصر.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة (شاهد)

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال المتوقع قدومها لمصر خلال الساعات المقبلة موجودة في ليبيا حاليا، وعندما تدخل الحدود المصرية؛ ستكون عبارة عن منخفض جوي عادي جدا.

وقال “ِشاهين” خلال تصريحاته ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، اليوم الأحد، إنه متوقع مع دخول العاصفة دانيال؛ سقوط أمطار، وقوتها ستكون في المناطق الغربية، مثل السلوم، ومطروح، وسيوة، والصحراء الغربية، وهذه المناطق هي المعنية بسقوط الأمطار المتوسطة، التي قد تمتد إلى غزيرة".

وأضاف أن سقوط الأمطار في الإسكندرية، ستكون متوسطة إلى خفيفة"، موضحا أن: "مصر ستتأثر بالعاصفة دانيال، ولكن بصورة أقل حدة من التي نراها خلال الأيام الحالية في ليبيا".

وواصل شاهين "عاصفة دانيال ستهدأ غدا الإثنين في ليبيا، وتبدأ في دخول مصر، في نفس اليوم، الإثنين أيضا، حيث ستبدأ بوجود منخفض جوي، يتبعها انخفاض في درجات الحرارة، ووجود نشاط لحركة الرياح".

وأكمل أن يوم الثلاثاء المقبل ، ستظل السواحل الشمالية متأثرة بالأمطار متوسطة الشدة، وفيها سحب رعدية، سواء السلوم ومطروح والإسكندرية وشمال الدلتا البحيرة وكفر الشيخ، أما القاهرة ستقل الأمطار فيها عن المناطق الشمالية".

العاصفة دانيال في طريقها لمصر

تستعد مصر لاستقبال العاصفة دانيال خلال الساعات القليلة القادمة مقبلة من الجانب الليبي الذي تعرض لها اليوم الأحد وأثرت على عدد كبير من الأراضي الليبية.

وصلت العاصفة دانيال اليوم الأحد السواحل الليبية مؤثرة عليها بأمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة للأمطار وعواصف رعدية وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار.

وتستمر العاصفة دانيال في التأثير على ليبيا حتى الغد وتم رفع حالة الطوارئ والتأهب في جميع المدن المتأثرة.

ومن المتوقع أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى غرب البلاد يوم الاثنين يصاحبها سقوط الأمطار بعد ما فقدت العاصفة معظم قوتها.