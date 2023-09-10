الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للعاملين بالدولة

مرتبات
مرتبات

 يبحث المعلمون عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، يأتي ذلك وفقًا للكتاب الدوري الذي يعتمده الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لتنظيم موعد صرف رواتب موظفي الدولة وعدم التكدس على ماكينات الصرف الآلي للبنوك خلال الفترة المخصصة للصرف في محافظات الجمهورية كافة.

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موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

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موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

 يبدأ موظفو الهيئات والشركات المصرية والوزارات صرف رواتبهم عن شهر سبتمبر 2023 خلال الفترة من يوم السبت الموافق 23 سبتمبر وحتى يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 فيما يصرف موظفو وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم والإدارات التعلمية يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023 في محافظات الجمهورية كافة.

موعد قبض مرتبات شهر سبتمبر 2023 وجدول الصرف:

 تم تخصيص يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 لصرف رواتب موظفي وزارة (الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة، الإسكان والمرافق، مديريات التضامن الاجتماعي، مديريات التموين والتجارة الداخلية، مديريات القوى العاملة، …).

 تم تخصيص يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023 لصرف رواتب موظفي وزارة ( التربية والتعليم والتعليم الفني، الثقافة، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوي العاملة، الأوقاف، الطيران، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول والطاقة المتجددة، الصحة والإسكان، قطاع الأعمال العام، …).

 تم تخصيص يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر 2023 لصرف رواتب موظفي هيئات (الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام).

 وتم تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 26 - 27 سبتمبر لصرف مرتبات الموظفين المختلفين عن الصرف في مواعيدها أو الموظفين العاملين في خلاف تلك المصالح الحكومية والوزارات.

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