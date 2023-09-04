موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.. يترقب العاملين في الجهاز الإدراي للدولة موعد صرف المرتبات، يأتي ذلك تزامنا مع بدء شهر سبتمبر ، إذ تصرف وزارة المالية مرتبات شهر سبتمبر بدءًا من يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري.

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

ويستمر صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 لمدة 5 أيام، وينتهي يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، ويتم صرف المرتبات من خلال ماكينة الصراف الآلي ATM، وعبر فروع البريد أو فروع البنوك، كما يتم بـصرف المتأخرات المالية الخاصة بالموظفين العاملين في الدولة، يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر، والأحد والاثنين الموافقين 10 و11 سبتمبر.

مرتبات شهر سبتمبر بالزيادة الجديد

تحصل الدرجة العالية أو ما يعادلها مبلغ 8500 جنيه.

درجة المدير العام وما يعادله تحصل على 7000 جنيه.

موظفي الدرجة الأولى أو ما يعادلها يحصلون على 6500 جنيه.

موظفي الدرجة الثانية أو ما يعادلها يحصلون على 5500 جنيه.

موظفي الدرجة الثالثة أو ما يعادلها يحصلون على 5000 جنيه.

موظفي الدرجة الرابعة أو ما يعادلها يحصلون على 4500 جنيه.

موظفي الدرجة الخامسة أو ما يعادلها يتقاضون 4000 جنيه.

موظفي الدرجة السادسة أو ما يعادلها يتقاضون 3500 جنيه.

حاملي درجة الماجستير يتقاضون 6000 جنيه.

حاملي درجة الدكتوراة يتقاضون 7000 جنيه.