الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

صرف مرتبات
صرف مرتبات

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 .. يكثف الكثير من الموظفين البحث عن الموعد المحدد لصرف مرتبات سبتمبر، خاصة عقب مع إعلان وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 لجميع العاملين، حيث يتم بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 من اليوم الخميس 21 سبتمبر. 

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صرف مرتبات شهر سبتمبر 

ويستمر صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، لمدة 5 أيام متواصلة، وينتهي يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، وهو ما يعني أن المرتبات يتم صرفها قبل حلول المولد النبوي الشريف.

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 

ويتم صرف المرتبات من خلال ماكينة الصراف الآلي ATM، وعبر فروع البريد، أو فروع البنوك، كما يتم  بـصرف المتأخرات المالية الخاصة بالموظفين العاملين في الدولة.

 مرتبات شهر سبتمبر 2023

الدرجة العالية أو ما يعادلها  تحصل على 8500 جنيه.

درجة المدير العام وما يعادله تحصل على 7000 جنيه.

موظفي الدرجة الأولى وما يعادلها تتقاضى 6500 جنيه.

موظفي الدرجة الثانية وما يعادلها يحصلون على 5500 جنيه.

موظفي الدرجة الثالثة وما يعادلها يحصلون على 5000 جنيه.

موظفي الدرجة الرابعة وما يعادلها يحصلون على 4500 جنيه.

موظفي الدرجة الخامسة وما يعادلها يحصلون على 4000 جنيه.

موظفي الدرجة السادسة وما يعادلها يحصلون على 3500 جنيه.

حاملي درجة الماجستير يحصلون على 6000 جنيه.

حاملي درجة الدكتوراة  يتقاضون 7000 جنيه.

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