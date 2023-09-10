الجمعة المقبل .. السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل 15 سبتمبر الجاري تنطلق مواجهة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري ، على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.





ويخوض الأهلي المواجهة بصفته بطل النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا ، بينما يخوض الفريق الجزائري المباراة بوصفه بطل النسخة الأخيرة من الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلي يستأنف مرانه ..

على صعيد متصل ، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة السوبر الإفريقي

وقبل بدء فقرات المران ، عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر محاضرة مع للاعبيه للتنبيه على تنفيذ جوانب فنية متنوعة خلال فقرات التدريب.

وقاد أندريس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا مطولًا، خاض خلاله اللاعبون جانبًا من التدريبات في الجيم، واستكمل المران البدني في التتش.

وأدى ثنائي حراسة المرمى بالفريق مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة مكثفة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتدريبات فنية متنوعة وتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق.

ويواجه الأهلي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي وهي الأولى للفريق الأحمر في انطلاقة منافسات الموسم الجديد.