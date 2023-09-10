رباعي الأهلي الدولي ينتظم في المران اليوم

ينتظم رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي “محمد الشناوي ، محمد عبد المنعم ، محمد هاني ، مروان عطية ” ، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء منافسات الموسم الجديد ومواجهة السوبر الأفريقي المنتظرة.





كان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر قد منح رباعي الفريق الدوليين راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

وحرص الجهاز الفني على منح راحة سلبية للرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية، لتفادي الإجهاد بعد مشاركتهم في مباراة منتخب مصر وإثيوبيا لحساب التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم.

ويلاقي الأهلي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في مواجهة السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية يوم ١٥ من شهر سبتمبر الجاري.

مران الأهلي الأخير ..

وعقد مارسيل كولر اجتماعًا مطولًا مع سامي قمصان مدرب الفريق الأحمر، على هامش المران الجماعي للفريق الأخير مساء الأمس على ملعب التتش بالجزيرة

وحرص مارسيل كولر على الاجتماع بمدرب الفريق لمناقشة بعض الأمور الفنية والبرنامج التدريبي للفريق الفترة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة عقب انتهاء المعسكر التحضيري بدولة النمسا.



على صعيد آخر وجه خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأحمر الشكر للجهاز الفني للمنتخب الوطني، للالتزام باتفاقه، والسماح لرباعي الأهلي (محمد الشناوي - محمد هاني - محمد عبد المنعم - مروان عطية) بمغادرة معسكر المنتخب عقب مباراة إثيوبيا، التي جرت أخيرًا.