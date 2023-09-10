التنمية المحلية تتابع جهود المحافظات في تنفيذ مشروعات حياة كريمة

تابعت صباح اليوم وزارة التنمية المحلية جهود محافظتي كفر الشيخ والمنيا في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة للمبادرة بالمحافظات المشار اليها، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق الفقي محافظ سوهاج

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للمحافظات بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ومعدلات إنجازها مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل، واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدم.

من جهته تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الإنشاءات الجارية في محطة معالجة صرف صحي بقرية قومسيون" الفار"، على مساحة 6 أفدنة، بتكلفة اجمالية 150 مليون جنيه، ضمن مشروعات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، بقرى مركز مطوبس، لخدمة 50 ألف نسمة ب 6 قرى، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، والتي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من الأبنية لخرسانة لجميع وحدات المحطة، وهي المدخل والمصافي، وحوضي التهوية، وحوضي الترسيب، وحوضي التركيز، وأحواض التجفيف، و الانتهاء من مبنى المخزن والورشة، والانتهاء من مبنى البلورات، ومبنى المحولات، ومينى المولد، والمبنى الإداري، وجاري العمل في إنشاء سور المحطة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تم الانتهاء من الأعمال المدنية بنسبة 70%، كما توريد 50% من المهمات الكهروميكانيكية للمحطة، وتم البدء في تركيبها، والمحطة بطاقة استيعابية 5 ألاف متر مكعب يومي، وسيتم إجراء توسعة مستقبلية لها لكون بطاقة 7.500 ألاف متر مكعب يومي.

ووجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، التهنئة لأبناء المحافظة و فلاحيها من بناة الوطن، مؤكدا على دعم و مساندة الدولة للفلاح المصرى وسعى كافة الأجهزة التنفيذية، للانتهاء من مشروعات "حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى والوصول بالخدمات إلى المواطنين فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا، من خلال تكثيف الجهود والمتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ المشروعات والتواجد على أرض الواقع لإزالة المعوقات، مشيرا إلى أنه يتابع يومياً نسب التنفيذ بتلك المشروعات، إلى جانب عقد اجتماع دوري، لاكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابعت مديرية الطب البيطرى بالمنيا الأعمال الإنشائية للوحدات البيطرية داخل المجمعات الزراعية بقريتى عطف حيدر و صفانية بمركز العدوة ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، حيث تم التسليم الإداري للوحدات البيطرية بالتنسيق مع الإدارة الهندسية تمهيدا لدخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين .