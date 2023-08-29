وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية جهود محافظتي الفيوم و الغربية في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة للمبادرة.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ومعدلات إنجازها مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل، واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة.

وفى محافظة الغربية... أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على الدور العظيم الذي تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات، فضلا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لأهالينا في تلك القرى من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تتم إقامتها في إطار المبادرة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها صباح اليوم لمتابعة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.

وبدأت الجولة بقرية نهطاي حيث تفقد المحافظ السوق والموقف النموذجين حيث تشهد القرية أول سوق حضاري وموقف نموذجي من أجل توفير أسواق ومواقف حضارية نموذجية تليق بالقرية وأهلها، كما قام المحافظ بتفقد كورنيش العطف بقرية نهطاى، والذي يعتبر أول كورنيش يتم إنشاؤه في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وتفقد المحافظ مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي الذي يقام على مساحة 600 متر مربع ويتكون من 3 أدوار (دور أرضي وعدد 2دور علوي) ويضم مقرات ل (المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب البريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي)، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي.

وعلى هامش الجولة في نهطاي تفقد المحافظ وحدة البيوجاز لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة والتي تعتبر أحد النماذج المبسطة لفكر الاقتصاد الدوار.

وفي قرية سندبسط، تفقد المحافظ وحدة طب الأسرة، مركز التأهيل الاجتماعي، ووحدات معالجة الحديد والمنجنيز، واختتمت الجولة بقرية دهتوره حيث تفقد رحمي وحدة طب الأسرة والوحدة الاجتماعية.

وفى محافظة الفيوم تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تشغيل نقطة إسعاف تونس، المقامة على مساحة 200 م2، وبتكلفة 5 مليون جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستمع محافظ الفيوم، إلي شرح تفصيلي من مدير فرع هيئة إسعاف الفيوم، بشأن كافة مكونات نقطة الإسعاف، التي تضم سيارتين إسعاف، وتخدم قرية تونس السياحية والطريق السياحي بالكامل.

وأكد محافظ الفيوم، على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به نقاط الإسعاف المنشأة حديثاً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتاً إلي أنه تم توفير الأطقم الطبية المتخصصة لنقطة إسعاف تونس.

كما تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مجمع الخدمات الحكومية بقرية كحك بحري، التابعة لمركز يوسف الصديق، أحد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بعد بدء تشغيله وتقديم خدماته للمواطنين.

كما تفقد محافظ الفيوم، مكونات مبني المجمع الخدمي بقرية كحك بحري، المقام على مساحة ٧٠٠ متر مربع، وبتكلفة ٩.٢ مليون جنيه، ويضم المجمع، مركز تكنولوجي، ووحدة محلية، ومكتب بريد، ومكتب تموين، ووحدة تضامن اجتماعي، وشهر عقاري، ومجلس محلي، وسجل مدني.