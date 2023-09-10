القبض على 3 تُجارهيروين في القاهرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 3 عناصر جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض - مبلغ مالى).

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بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.