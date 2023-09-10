الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تُسقط 8 طائرات مسيرة أوكرانية قبالة شبه جزيرة القرم

إسقاط طائرة مسيرة
إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية

 

قال عمدة مدينة كييف فيتالي كليتشكو، عبر قناته على تطبيق تليجرام، إن كييف تعرضت لهجوم جوي صباح اليوم الأحد، حيث سقط حطام طائرات مسيرة على عدة أجزاء من العاصمة الأوكرانية مع بدء عمل دفاعاتها الجوية.

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وأضاف كليتشكو، أن شخصا أصيب لكن لم تتضرر أي مبان.

 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في موسكو، تدمير عدة زوارق تابعة للبحرية الأوكرانية وطائرات مسيرة كانت تستهدف شبه جزيرة القرم في البحر الأسود.

 

وقالت الوزارة، إن طائرات من أسطول البحر الأسود الروسي دمرت 3 زوارق عسكرية سريعة أمريكية الصنع من طراز "ويلارد سي فورس"، مع أطقمها شمال شرق جزيرة سنيك أثناء توجهها إلى شبه الجزيرة.

 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، للصحفيين، أن حكومة كييف قامت بمحاولة أخرى لمهاجمة الأراضي الروسية بطائرات مسيرة، حيث تم إسقاط ثماني منها قبالة ساحل شبه جزيرة القرم على البحر الأسود في وقت مبكر من اليوم الأحد.

 

وقالت الوزارة إنه في وقت مبكر من اليوم الأحد، تم إحباط محاولة حكومة كييف لمهاجمة منشآت على أراضي الاتحاد الروسي بطائرات مسيرة، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

 

وأضافت الوزارة، أن وحدات الدفاع الصاروخي دمرت ثماني طائرات مسيرة فوق مياه البحر الأسود، قبالة ساحل جمهورية القرم.

 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت إسقاط طائرة مسيرة أخرى فوق شبه جزيرة القرم نحو الساعة 7:30 مساء بتوقيت موسكو.

 

وهاجمت أوكرانيا، مرارا القواعد العسكرية الروسية في شبه الجزيرة.

 

وأوضحت أنها تعتبرها أراض أوكرانية ذات سيادة

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