الأرصاد تحذر.. مناطق في مصر ستتأثر بعاصفة دانيال

في تطور ملفت للأجواء المناخية.. حذر عدد من خبراء الأرصاد الجوية من وصول العاصفة دانيال إلى مصر غدًا بعدما ضربت عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة منها اليونان وليبيا مخلفة أضرارًا كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات العارمة.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى إن السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية ستتأثر بالعاصفة ولكن يبقي الشك في تحديد المناطق المعنية بأكثر بالأمطار عنفا.

مواقع محتملة بمصر لضربات عاصفة دانيال

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية أقصي غرب الساحل الشمالي يوم الاثنين القادم يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة التي تصل إلى رعدية على فترات متقطعة.

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية خاصة مطروح والسلوم.

حظر تجول بليبيا

فيما أعلنت السلطات الليبية أمس السبت، عن فرض حظر التجوُّل بعد الساعة الثامنة مساءً ابتداءً من اليوم وحتى الإثنين المقبل.

كما طالبت بضرورة إخلاء المناطق وإغلاق كافة المحال التجارية المُجاورة للساحل الليبي والمناطق المنخفضة التي تقع بالقرب من الوديان، ومُطالبة المواطنين بالاستجابة للتدابير الأمنية والإنسانية المُعلن عنها بإخلائهم للمساكن.و أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن تأثير العاصفة على مصر تمثل فى الموجة الحارة التى شهدتها البلاد بدءا من الاربعاء الماضى وهى عاصفة قوية وسط البحر المتوسط مساحتها كبيرة جذبت الكتل الهوائية ليكون اتجاه الرياح جنوبى حار وجاف.

فيضانات باليونان

وكانت دولة اليونان خلال الأيام الماضية قد تعرضت إلى عاصفة قوية تمثلت في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات عارمة أدت الي ارتفاع منسوب المياه وغرق الشوارع والبيوت والسيارات، كما تم الإعلان عن قتلي ومفقودين.