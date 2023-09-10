دانيال تصل مصر الإثنين.. والعاصفة يصاحبها أمطار

أصدرت هيئة الأرصاد تحذيرا بخصوص العاصفة "دانيال"، وقالت إنه من المتوقع أن تصل بقايا العاصفة إلى سواحل البلاد (أقصى غرب الساحل الشمالي) يوم الاثنين ويصاحبها هطول الأمطار، وفق روسيا اليوم.

وأكدت الهيئة أن العاصفة "دانيال" غادرت اليونان مخلفة وراءها أضرارا كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات العارمة، وتحركت نحو الأراضي الليبية لتكون ليبيا على موعد مع الأمطار الغزيرة وفرص كبيرة لتشكل السيول كما يتوقع نشاط في سرعات الرياح وارتفاع كبير للأمواج.

وذكرت أن العاصفة بدأت تأخذ وضع الدوران حول مركز المنخفض لتشكل عينا مغلقة وهكذا تكون اكتسبت خصائص استوائية، ومن المتوقع أن تصل إلى اليابسة في وقت قصير، ولكن لا يزال هناك اختلاف واضح بين مخرجات النماذج العددية لتوقع مسار العاصفة بدقة.

وأوضحت أن النماذج فيما بينها تختلف بشأن مسار مركز المنخفض هل سيكون في اتجاه بنغازي أو أجدابيا أو سرت، ولكن في جميع الحالات فإن السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية ستتأثر بالعاصفة ولكن يبقى الشك في تحديد المناطق المعنية بأكثر بالأمطار عنفا.

جدير بالذكر أن بلدية بنغازي أعلنت حالة الطوارئ وحظر التجوال في المدينة من الساعة 20:00 يوم السبت حتى الاثنين، فضلا عن إخلاء المناطق وغلق المحال بجوار الساحل الليبي والمناطق المنخفضة.

كما أوعزت بإخلاء المناطق وغلق المحال التجارية المجاورة للساحل الليبي والمناطق المنخفضة التي تقع بالقرب من الوديان، وذلك على خلفية مرور الإعصار "دانيال" بالقرب من حدود المدينة.

كما أعلنت اللجنة الليبية العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، اليوم السبت، يومي الأحد والاثنين القادمين عطلة طارئة بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة شرق البلاد.

وأوضح بيان اللجنة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب أن العطلة تشمل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة.

جدير بالذكر أن أمطارا غزيرة هطلت على مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، وذلك بعد يوم واحد من تحذير مركز إقليمي من آثار عاصفة متوسطية تتحرك نحو ليبيا، بعدما تسببت بفيضانات في تركيا واليونان وبلغاريا.

إلى ذلك، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة، حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تكون غزيرة على مطروح والسلوم يوم الاثنين المقبل.

وذكرت أنه سيكون هناك نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية.