تسبب سيولًا وأمطارًا غزيرة.. تعرف على عاصفة دانيال المتوقع وصولها مصر

تشهد الأراضي الليبية خلال هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة وصول العاصفة دانيال مما تسببت في رفع حالة الطوارئ هناك، والتي أدت لحدوث أمطار غزيرة وفرص كبيرة لتشكل السيول ونشاط في سرعات وارتفاع كبير للأمواج.

وصول العاصفة دانيال لمصر

وقد توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وصول العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية (أقصي غرب الساحل الشمالي)، غدًا الاثنين يصاحبها سقوط الأمطار.

الفيضانات والأمطار الغزيرة

وأضافت الهيئة، أن العاصفة دانيال تسببت في حدوث أضرار كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات العارمة في اليونان، تحركت نحو الأراضي الليبية لتكون ليبيا علي موعد مع الأمطار الغزيرة وفرص كبيرة لتشكل السيول.

وذكرت، بدأت العاصفة تأخذ وضع الدوران حول مركز المنخفض لتشكل عينا مغلقة؛ وهكذا تكون اكتسبت خصائص استوائية؛ ومن المتوقع أن تصل الي اليابسة في وقت قصير، لكن لا يزال هناك اختلاف واضح بين مخرجات النماذج العددية لتوقع مسار العاصفة بدقة

وتابعت، تختلف النماذج فيما بينها علي أين سيكون مسار مركز المنخفض؛ هل في اتجاه بنغازي أو اجدابيا أو سرت ؛ ولكن في جميع الحالات فإن السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية ستتأثر بالعاصفة ولكن يبقي الشك في تحديد المناطق المعنية بأكثر بالأمطار عنفًا.

سقوط الامطار غدًا

وأضافت الهيئة، أن هناك فرص لسقوط الامطار المتوسطة قد تصل إلى رعدية وغزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الغربية السلوم ومطروح على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.