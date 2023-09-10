سلامة الغذاء: تنفيذ 104 مأموريات رقابية لمصانع الأغذية خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 31، وذلك عن الفترة من 2 - 8 سبتمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 104 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 9 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء و إدراج 3 مصانع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 60 زيارة، وسجلت 2 منشأة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستوفت 4 منشآت لاشتراطات الهيئة، وأصدرت الإدارة 303 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

واستمرت الإدارة في شن الحملة التفتيشية على مراكز تعبئة الرمان بمحافظة أسيوط خلال الفترة من 2 – 7 سبتمبر الجاري.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3186 رسالة بواقع 134000 طن، تنوعت مابين 420 صنف من دقيق، خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة هذا الأسبوع قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10000 طن، تليها البطاطس بـ 8000 طن، ثم البصل بإجمالي 5000 طن، فيما تصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 8000 طن، ثم الفراولة بـ 7000 والرمان بـ 6500 طن.

ومثلت السودان أيضاً هذا الأسبوع أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم السعودية وليبيا من إجمالي 132 دولة مستوردة.

ويتصدر ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 533 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 420 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 356 رسالة.

فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1540 رسالة بواقع 232650 طن، تم رفض 12 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 184 صنف من قمح، زيوت متنوعة وبذور زيتية من 76 دولة، حيث مثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا وماليزيا وأندونيسيا.

ويتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 490 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 250 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 220 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 70 منتج و10 شركات و2 مصنع، كما فحصت 931 منتج جديد، وأصدرت 8 شهادات بيع حر.

وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ 40 مأمورية رقابية على مراكب / سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تسجيل 18 مركب صيد و 4 شركات تصدير و 2 مورد و 2 مصنع أسماك لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 8 زيارات معلنة لمضارب الأرز وسجلت 1 مضرب أرز، كما قامت الإدارة بـ 12 زيارة لمواقع تخزين القمح في محافظات المنيا، البحيرة، الشرقية وبني سويف.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة 49 شكوى، وتم غلق 37 شكوى، وجاري فحص 12 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 609 منشأة بعدد من المحافظات منها الجيزة، بني سويف، الاسماعيلية، البحر الأحمر، البحيرة للتأكد من مدى تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمطاعم.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 58 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 20 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1510 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 401 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 179 معاينة لمحال عامة.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 18 مأمورية رقابية على المخازن بمحافظات (الجيزة، المنوفية، القاهرة، السويس، الدقهلية، الإسكندية، الشرقية، سوهاج، الغربية، بني سويف، بور سعيد)، بالإضافة إلى 4 مأموريات للمواقع الجديدة لمخازن التغذية المدرسية.

كما تم معاينة 8 مواقع جديدة لمخازن التغذية المدرسية (تحت الإنشاء)، بمحافظة سوهاج.

واستوفت 4 منشآت تخزينية لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتم إدارجها بالقائمة البيضاء، ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة إلى 235 مخزنًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، بني سويف، الإسكندرية، الغربية، الفيوم، الاسماعيلية والقليوبية، وتم استيفاء عدد 1 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة إلى 48 محلبًا.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 61 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، جنوب سيناء، سوهاج والسويس.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 25 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط والمنوفية، وسجلت 4 وحدات طعام لدى الهيئة خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 396 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، و9 تظلمات تختص بالأغذية الخاصة، و 2 شكوى واردة من المصانع، بالإضافة إلى 3 تظلمات وردت للإدارة العامة للصادرات للبت فيها .