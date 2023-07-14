4 جهات رقابية تواصل حملاتها بأسواق قنا للتأكد من سلامة الغذاء

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مديرية التموين، ومباحث التموين، وحماية المستهلك ، واصلت، اليوم الجمعة، حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والاسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء.

التأكد من جودة وسلامة الأطعمة

أوضح المحافظ، أن الحملات استهدفت الضرب بيد من حديد على المخالفين، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.

وأضاف أن الحملة التى شنتها المديرية، نجحت فى تحرير ٦ محاضر مخالفة بإجمالي كميات مضبوطة بلغت ٥٥ كجم ، حيث تم ضبط ٢٠ كجم لحوم ضأن مذبوحة خارج المجازر الحكومية ، كما تم ضبط ٧ كجم دواجن ، و ٨ كجم مصنعات ، و ٢٠ كجم كبدة مجمدة جميعها مجهولة المصدر ولا توجد عليها أي بيانات.

التحفظ على الكميات المضبوطة

وأشار إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتم إحالة المخالفين الى النيابة لتتولى التحقيق معهم .

وقال الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى، إن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

تقرير منظومة الشكاوي بشيد بأداء محافظة قنا

في سياق ذي صلة، أشاد التقرير الشهرى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، بجهود محافظة قنا المتميزة فى تلقى الشكاوى وسرعة الإستجابة لها ، ومدى تفاعل واستجابة الجهات الحكومية للشكاوى المسجلة على المنظومة خلال شهر يونيو الماضى.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بالشكر لجميع المسئولين، الذين يسارعون إلى تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ويبذلون جهودا كبيرة لحل مشكلاتهم، مؤكدا حرصه على متابعة هذا التقرير بشكل دوريّ، للتأكد من سرعة التفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المنظومة.

كما أشاد مديولي ، بالجهود المبذولة من فريق عمل منظومة الشكاوى بمحافظة قنا ، في رصد ومتابعة الشكاوى، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة في كل القطاعات للعمل على حلها.

يذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية استقبلت ورصدت 108 آلاف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يونيو ، وكان آداء الوزارات والهيئات وبعض المحافظات متميزا فى الاستجابة لها وكان من بين تلك المحافظات ، محافظة قنا.