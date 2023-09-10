الأحد 10 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اليوم .. انطلاق فاعليات معرض صحاري بأرض المعارض في القاهرة الجديدة

صورة من المعرض
صورة من المعرض

انطلقت فعاليات الدورة الخامسة والثلاثون من معرض “صحارى الدولى”، اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر، ويستمر حتى الثلاثاء المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية وزارة الزراعة.

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ويفتح المعرض أبوابه من الساعة العاشرة حتى الساعة الثامنة مساء يوميًا، ويشارك في المعرض أكثر من 200 عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية من مختلف قطاعات المجال الزراعى.
وشهد المعرض إقبالًا متوسطًا من المهتمين بالشأن الزراعي في الساعات الأولى من الافتتاح.

وقالت هناء يوسف، مدير عام معرض صحارى، إن الدورة الحالية للمعرض تشهد تقدما كبيرا مع زيادة الاهتمام بالسوق المصرى والفرص المستقبلية لقطاع الزراعة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى يطرحها معرض صحارى الزراعى الدولى.

ويتواجد الجناح الصينى بأكثر من 40 شركة بجانب التنوع فى الدول المشاركة بالمعرض مثل أرمينيا وسويسرا وباكستان وكندا، وكذلك مشاركة دول جديدة للمرة الأولى مثل إنجلترا، وذلك بالإضافة للدول المعتاد تواجدها والشهيرة بقطاع زراعى قوى، ليصبح مجموع الدول المشاركة 22 دولة.

وأضافت يوسف، أن نسخة هذا العام تشهد قفزة فى اهتمام الشركات الدولية بمعرض صحارى، والتى تتضح من زيادة نسبة الشركات الدولية المشاركة بـ83% عن نسخة صحارى العام الماضى.

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