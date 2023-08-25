انفوجراف.. حصاد وزارة الزراعة في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٥٧، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٨ وحتى ٢٤ أغسطس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تناول الاجتماع استعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية.



وخلال هذا الأسبوع ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياة الجوفية بتشكيلها الجديد المعتمد من دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث تم اعتماد اللائحة طبقا للقانون، كذلك تم عقد اجتماع مع مديرى مديريات الزراعة بجميع المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، لمناقشة الدورة الزراعية ومساحات القمح المزمع زراعتها الموسم المقبل.



فيما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم الإفراج عن 284 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 141 مليون دولار خلال الفترة من 4/8/2023 حتى 17/8/2023، كما نفذ معهد البساتين برنامج تدريبى لعدد ٢٠٠ طالب وطالبة من قسمى الإنتاج النباتي والبساتين من كليات الزراعة لجامعات عين شمس، والقاهرة، وبنى سويف، وبنها، والمنيا، وأسوان، وجنوب الوادي.

واستقبل المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة وفدًا من مجموعة الدعم الفني التابعة لشركة "نيوهوب للأعلاف" احدى شركات الاستثمار الصينى فى تصنيع أعلاف الأسماك فى مصر في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القطاعين العلمي والصناعي، كما تفقد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، محطة البحوث الزراعية في سدس محافظة بني سويف؛ لمتابعة حقول إكثار التقاوي والبرامج البحثية للذرة الشامية والبقول ومحاصيل الأعلاف الصيفية في ظل التغيرات المناخية.



وتفقد أيضا سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور خالد السلاموني رئيس قطاع الإنتاج، والدكتور أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية، والدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين، مزارع الإنتاج النباتي والحيواني بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية، كما أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المزارعين، في إطار مبادرة حياة كريمة، في محافظة الوادي الجديد.



بينما تقد الدكتور عبدالناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن حقول القطن في محافظات: المنوفية والشرقية والإسماعيلية للاطمئنان على حالة المحصول الاستراتيجي، كما التقى الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء مع الدكتور علاء الدين حموية المنسق الإقليمي لبرنامج وادي النيل والبحر الأحمر -المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين في تنفيذ مشروع بالوادي الجديد.



ونفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية سلسلة من الدورات التدريبية لتأهيل الخريجين لسوق العمل في مجال " سلامة الغذاء "، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، كما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، الوفد الرسمى من الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية فى إطار زياراتهم التفتيشية لبعض المعامل المركزية والمعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية للوقوف على إجراءات فحص عينات أعلاف الأسماك للسماح بتصديرها لدول الاتحاد الأوراسى، كما تم تنظيم برنامج تدريبي على استخدام أحدث أجهزة، تحليل متبقيات المبيدات وتحليل العينات الغذائية، وبلغ إجمالي عدد العينات التي استفبلها المعمل هذا الأسبوع 5300 عينة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.

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