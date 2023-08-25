وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد يتابع محصول الذرة في المحافظة
أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، على متابعة زراعات محصول الذرة الرفيعة في إطار الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الرفيعة لموسم 2023.
وأجرى الفريق العلمي للحملة القومية للذرة الرفيعة مرورًا على زراعات الذرة بمركز باريس، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالحفيظ، رئيس قسم المحاصيل جامعة الوادي الجديد، والدكتور صلاح جميل، استاذ وقاية النبات ورئيس البحوث الزراعية بالوادي الجديد، والمهندس عماد بحر، مدير ادارة المكافحة بالقطاع الزراعى، والمهندس سامح رمزي غبريال، مدير إدارة الإرشاد الزراعي.
وأشار الدكتور المرسي إلى التوصية بإجراء الخف وإضافة الأسمدة المقررة، بالإضافة إلى متابعة العزيق وإزالة الحشائش. وأكد أيضًا ضرورة متابعة عمليات الفحص ورش المحصول وعمل رش وقائي بالمبيدات الموصى بها من الوزارة، والابلاغ عن ظهور أي إصابات بدودة الحشد.
وأضاف المرسي أنه يجب متابعة زراعات الذرة بالرى المطرى تحت نظم الرى الحديث، حيث أكد أن المحصول يتمتع بحالة جيدة ومستقرة. كما حث على إضافة الجرعات السمادية المقررة لضمان نجاح المحصول.
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