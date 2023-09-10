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الأحد 10 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وليد عبد اللطيف: موديست مهاجم جيد لكنه لن يفيد الأهلي

موديست لاعب الأهلي
موديست لاعب الأهلي المحتمل

علَقَ وليد صلاح عبد اللطيف نجم نادي الزمالك السابق على اقتراب النادي الأهلي من ضم المهاجم الفرنسي أنتوني موديست لاعب بوروسيا دورتموند و هوفنهايم السابق.

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وقال عبد اللطيف في تصريحات تليفزيونية: " أنتوني موديست مهاجم جيد لكنه لن يفيد الأهلي نظراً لاختلاف الكرة الأوروبية عن المصرية ، فضلاً عن تقدمه في العمر ".

وأضاف: " غالبية أهداف موديست في الدوري الألماني مع كولن و هوفنهايم و بوروسيا دورتموند كانت من الكرات العرضية، وهو أسلوب مختلف تماماً عن طريقة اللعب في الكرة الإفريقية بشكل عام والدوري المصري على وجه الخصوص ".

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وتابع: " طريقة لعب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لن تساعد في تألق أنتوني موديست ".

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