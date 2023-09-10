وليد عبد اللطيف: موديست مهاجم جيد لكنه لن يفيد الأهلي

علَقَ وليد صلاح عبد اللطيف نجم نادي الزمالك السابق على اقتراب النادي الأهلي من ضم المهاجم الفرنسي أنتوني موديست لاعب بوروسيا دورتموند و هوفنهايم السابق.

وقال عبد اللطيف في تصريحات تليفزيونية: " أنتوني موديست مهاجم جيد لكنه لن يفيد الأهلي نظراً لاختلاف الكرة الأوروبية عن المصرية ، فضلاً عن تقدمه في العمر ".

وأضاف: " غالبية أهداف موديست في الدوري الألماني مع كولن و هوفنهايم و بوروسيا دورتموند كانت من الكرات العرضية، وهو أسلوب مختلف تماماً عن طريقة اللعب في الكرة الإفريقية بشكل عام والدوري المصري على وجه الخصوص ".

عبد اللطيف: طريقة كولر لا تتناسب مع موديست

وتابع: " طريقة لعب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لن تساعد في تألق أنتوني موديست ".