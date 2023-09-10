موقف إمام عاشور من مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

كشفت مصادر موقف الثنائي إمام عاشور وياسر إبراهيم لاعبي النادي الأهلي من المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها 15 سبتمبر الجاري .

أكدت المصادر أن الجهاز الطبي الجديد في النادي الأهلي استقر على إجراء اختبار طبي للاعب ياسر إبراهيم خلال الساعات المقبلة، حيث أن حالته في تحسن مستمر، وذلك لحسم موقفه النهائي من لقاء اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي".

إمام عاشور جاهز بدنيًا

وأشارت المصادر إلى أن: "إمام عاشور جاهز من الناحية البدنية والطبية، وقرار دخوله قائمة الأهلي في السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في يد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق حسب رؤيته الفنية".

واختتمت: "الحالة الفنية لـ إمام عاشور في التدريبات القادمة سوف تحسم موقفه، خاصةً بعد تقليص قائمة الفريق التي ستخوض المباراة إلى 18 لاعباً".