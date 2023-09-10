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الأحد 10 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موقف إمام عاشور من مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

إمام عاشور لاعب الأهلي
إمام عاشور لاعب الأهلي

كشفت مصادر موقف الثنائي إمام عاشور وياسر إبراهيم لاعبي النادي الأهلي من المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها 15 سبتمبر الجاري . 

أكدت المصادر أن الجهاز الطبي الجديد في النادي الأهلي استقر على إجراء اختبار طبي للاعب ياسر إبراهيم خلال الساعات المقبلة، حيث أن حالته في تحسن مستمر، وذلك لحسم موقفه النهائي من لقاء اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي".

إمام عاشور جاهز بدنيًا

وأشارت المصادر إلى أن: "إمام عاشور جاهز من الناحية البدنية والطبية، وقرار دخوله قائمة الأهلي في السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في يد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق حسب رؤيته الفنية".

واختتمت: "الحالة الفنية لـ إمام عاشور في التدريبات القادمة سوف تحسم موقفه، خاصةً بعد تقليص قائمة الفريق التي ستخوض المباراة إلى 18 لاعباً".

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