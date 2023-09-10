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الأحد 10 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي ينهي اتفاقه مع موديست مقابل مليون و750 ألف دولار

موديست لاعب الأهلي
موديست لاعب الأهلي المنتظر

أنهى النادي الأهلي اتفاقه بشكل شبه رسمي مع الفرنسي أنتوني موديست مهاجم فريق بوروسيا دوتمورند الألماني السابق تمهيداً لارتدائه القميص الحمراء في الموسم المقبل.

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نجم الأهلي يكشف موقف موديست من السوبر الإفريقي

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شوبير يكشف تفاصيل موديست صفقة الأهلي المنتظرة

واتفق النادي الأهلي مع الفرنسي أنتوني موديست على التوقيع لمدة موسمين مقابل مليون و750 ألف دولار على أن يتم تجديد العقد في الموسم الثاني بموافقة الطرفين بعد نهاية الموسم الأول ومشاهدة اللاعب على الطبيعة من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ".

من المقرر أن يصل اللاعب خلال يومين إلى القاهرة من أجل الخضوع إلى الكشف الطبي والتوقيع رسمياً وقد يتم قيده في قائمة مباراة السوبر الإفريقي لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري ".

موديست يطلب إجراء الكشف الطبي في ألمانيا

طلب الفرنسي أنطوني موديست مهاجم النادي الأهلي الجديد من إدارة القلعة الحمراء إجراء الفحص الطبي في ألمانيا، تمهيدًا لتوقيع عقود انتقاله للنادي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت المصادر أن إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وافقت على طلب اللاعب، على أن يتم إجراء الكشف خلال الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق مع القلعة الحمراء.

الجريدة الورقية