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السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

انهيار الذهب في سوق الصاغة.. وعيار21 بـ2200 جنيه

الذهب - ارشيفية
الذهب - ارشيفية

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا كبيرا خلال تعاملات اليوم السبت 9 سبتمبر، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2,200 جنيه بعد أن تخطي سعره خلال الأيام الماضية 2800 جنيه. 

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استقرار أسعار الذهب محليًا وعيار 21 بـ 2200 جنيه

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أسعار الذهب تواصل انخفاضها في منتصف التعاملات

أسعار الذهب اليوم

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي:-

عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,514

عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,305

عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,200

عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,886

عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,467

عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,257

الاونصة بيع 77,839 شراء 78,194

الجنيه الذهب بيع 17,520 شراء 17,600

الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,514,286

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استقرار أسعار الذهب محليًا وعيار 21 بـ 2200 جنيه

أسعار الذهب تواصل انخفاضها في منتصف التعاملات
الجريدة الورقية