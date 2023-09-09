أسعار الذهب تواصل انخفاضها في منتصف التعاملات

واصلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة خلال منتصف التعاملات ، اليوم السبت 9 سبتمبر، الانخفاض بنحو 5 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2200 جنيهات لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2200 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2514 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2304 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1886 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1466 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1257 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 943 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17600 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1921 دولارًا للأوقية.

الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي في ظل متانة الاقتصاد الأميركي

الذهب

صعد الذهب قليلا، اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تركيز المستثمرين على البيانات الأميركية التي تزداد قوة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1925.14 دولار للأونصة لكنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.7%، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1949.40 دولار.

وانخفض الدولار 0.2% لكنه يتجه صوب تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في تسع سنوات مدعوما بمجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن قطاع الخدمات الأميركي اكتسب قوة في أغسطس، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير شباط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.09 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.4% إلى 907.04 دولار، لكنهما يتجهان نحو أسوأ أداء أسبوعي لهما منذ 23 يونيو حزيران.

وصعد البلاديوم 1% إلى 1224.03 دولار في طريقه لكسر سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.