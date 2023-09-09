استقرار أسعار الذهب محليًا وعيار 21 بـ 2200 جنيه

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية استقرارا خلال تعاملات امس السبت، في ظل العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.



قال سعيد إمبابي المدير التنفيذى لاحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أول أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2200 جنيه، كما سجلت الأوقية بالبورصة العالمية، مستوى 1919 دولارًا.

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2514 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1886 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل مستوى 1467 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17600 جنيه.

أسعار الذهب



وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اول أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2210 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 2200 جنيه، بينما شهدت الأوقية حالة من التذبذب في البورصة العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1919 دولارًا، ولامست مستوى 1928 دولارًا، وانخفضت لمستوى 1919 دولارًا .



وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال الفترة المقبلة، مع توجه المستثمرين للمعدن الأصفر كملاذ آمن، وسط ترقب بوقوع أزمة بالقطاع المصرفي، بعد أن أظهرت بيانات مصرفية ربع سنوية لمؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية، انخفاض الودائع في البنوك المؤمن عليها من مؤسسة الودائع الفيدرالية، للربع الخامس على التوالي في الفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، ويعد هذا الانخفاض أكبر انخفاض ربع سنوي على الإطلاق.