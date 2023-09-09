قوات الاحتلال تُطلق الرصاص الحي على شاب فلسطيني بالضفة

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، باقتحام مخيم العروب بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما أُصيب مواطن بجروح خطيرة برصاص الاحتلال.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية: “إن شابًّا أصيب مساء اليوم السبت، بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الحي، وتم نقله إلى مستشفى اليمامة من مخيم العروب”، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

أُصيب الشاب بجروح حرجة برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل.

قال الهلال الأحمر الفلسطيني: “إن شاب أصيب بالرصاص الحي في الظهر والصدر خلال مواجهات في منطقة مخيم العروب”،

وأضاف أن الطواقم الطبية باشرت بمحاولات لإنعاش القلب والرئتين بعد توقف النبض والتنفس له ويجري نقله إلى مستشفى اليمامة في بيت لحم.

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