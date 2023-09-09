السبت 09 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

عربية النواب تحذر من سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بالنواب

حذر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب من تهديدات وزارة المعارف الإسرائيلية بسحب تراخيص المدارس العربية بالقدس في حال تدريس "المنهاج الفلسطيني الأصلي" الذي تقوم بطباعته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مشيراً الى أن هذا الاتجاه من سلطات الاحتلال الاسرائيلى يعد بمثابة استكمال لخطة تهويد القدس وطمس الهوية العربية للقدس وهذه الخطة التى بدأت منذ بداية الاحتلال الاسرائيلى عام 48 وزادت مع الحروب العربية الإسرائيلية.

txt

نانسي بيلوسي تعتزم الترشح لإعادة انتخابها في مجلس النواب الأمريكي

txt

تشريعية النواب تطالب بمواجهة الأزمة السكانية تشريعيًا

txt

دفاع النواب: مواجهة الانفجار السكاني أصبحت قضية أمن قومي


وطالب " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته سرعة التحرك لوقف مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية التى تتمادى فيها سلطات الاحتلال الاسرائيلى نتيجة صمت المجتمع الدولى وعدم وجود رادع للحكومة الإسرائيلية المتطرفة برئاسة نتنياهو لوقف تهويد القدس محذراً من استمرار هذه السياسات الخطيرة الهادفة لتهويد مدينة القدس
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن انهاء الاحتلال الاسرائيلى والصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة لن يتحقق الا بتنفيذ الرؤية الواضحة والحاسمة من مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تحظى لتأييد اقليمى وعربى ودولى كبير وواسع النطاق والتى تتمثل فى ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى مؤكداً أن رؤية مصر تتمشى مع قرارات الشرعية الدولية
وكانت وزارة المعارف الإسرائيلية، هدّدت  بسحب تراخيص المدارس العربية في مدينة القدس، في حال تدريس "المنهاج الفلسطيني الأصلي"، الذي تقوم بطباعته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.
ووجهت وزارة المعارف الإسرائيلية كتبًا رسمية للمدارس العربية في مدينة القدس تفيد بضرورة "استلام كتب تعليمية  من قبل بلدية القدس"، وذلك لاعتمادها وإجبار الإدارات على توزيعها وتدريسها للطلبة.
وبحسب المصادر الفلسطينية، فإن بلدية القدس، تعمل على توزيع كتب المنهاج الفلسطيني المحرَّف وليس الكتب الأصلية، بعد أن  أعادت مؤسسات إسرائيلية طباعتها من جديد.
وأجرت البلدية على المناهج عدة تغييرات، أبرزها: إلغاء آيات قرآنية، وأحاديث، وأبيات شعرية، واستبدال الصور والمواقع والأسامي الجغرافية.. وغيرها.
وتدّعي السلطات الإسرائيلية، أن المضامين التي حُذفت من المناهج الدراسية العربية هي "مضامين تحريضية

مواد متعلقة

أول تعليق من السعودية على زلزال المغرب المُدمّر

رئيس وزراء الهند: يجب العمل معَا لمواجهة التحديات

بمشاركة السيسي وزعماء 30 دولة.. جدول أعمال قمة مجموعة العشرين بنيودلهي

المغرب وليبريا في صدام مشتعل بتصفيات أمم أفريقيا.. الموعد والقناة الناقلة

النائب أيمن محسب: مشاركة مصر في قمة العشرين يعكس مكانتها كدولة محورية إقليميًا

وزير الري: الاحتفال بعيد الفلاح يأتي تكريمًا لجهوده وتحقيق الأمن الغذائي
الجريدة الورقية