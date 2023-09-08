"التعاون الإسلامي" تدين اقتحام قوات الاحتلال لمصلى باب الرحمة

علقت منظمةُ التعاون الإسلامي، على اقتحامَ قوات الاحتلال الإسرائيلي مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وتحطيم وسرقة محتوياته؛ وأدان بشده هذا التحرك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك صارخ لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وتعدّ سافر على مشاعر المسلمين وعقيدتهم.

منظمةُ التعاون الإسلامي تعلق على اقتحامَ قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، أنّ مصلى باب الرحمة هو جزء أصيل من المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، معتبرة أن هذه الجريمة تأتي في إطار سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى.

ودعت المجتمعَ الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك.

وتكرر هذا المشهد منذ شهر، وذكرت مصادر فلسطينية فى مدينة القدس المُحتلة، أن قوات الاحتلال استبقت الاقتحام باعتقال شاب لم تعرف هويته - قرب باب الحديد، أحد أبواب المسجد

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل" منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.