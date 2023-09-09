زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب اليمن

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة ريختر قبالة سواحل جنوب اليمن، حسب ما أعلن مركز الإنذار المبكر في حضرموت، اليوم السبت.

وأوضح المركز في بيان، أن "الهزة الزلزالية لم يشعر السكان بها، وتعتبر ضمن السجل الطبيعي في خط صدع خليج عدن التكتوني".

وفي سياق متصل، ضرب المغرب، فجر السبت، زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركز الهزة الأرضية في إغيل بإقليم الحوز، كما وقعت هزة أرضية في أقاليم سطات والجديدة وسيدي بنور، في حدود الساعة 23 و11 دقيقة ليلة السبت.

ووقع الزلزال على عمق 18.5 كيلومتر (11.4 ميلا)، وكان مركزه في جبال أطلس الواقعة على بعد حوالي 72 كيلومترا (44.7 ميلا) جنوب غرب مدينة مراكش، وأسفر عن مقتل 1037 قتيلا.

وقالت الداخلية المغربية في بيان صادر عنها، إنه تم تسجيل 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة جراء زلزال مراكش وفق آخر حصيلة.

وفي وقت سابق، أعربت اليمن عن خالص التعازي وصادق المواساة للمملكة المغربية الشقيقة ولذوي ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من المدن المغربية، وأسفر عن وقوع مئات الوفيات والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، تضامن الجمهورية اليمنية مع المملكة المغربية في هذا المصاب الأليم، سائلة المولى عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب المملكة المغربية كل شر ومكروه، فيما قدمت العديد من الدول والهيئات التعازي للمغرب في ضحايا الزلزال المدمر.



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