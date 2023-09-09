زلزال المغرب .. موريتانيا والنمسا تعلنان التضامن وتقديم المساعدات

أكدت موريتانيا والنمسا تضامنهما مع المملكة المغربية في مواجهة الزلزال المدمر الذي ألحق بها أضرارا كبيرة، وتعبئة جميع الوسائل اللازمة لتقديم يد العون والمساعدة للأشقاء في المغرب.

وقدم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم السبت، خالص العزاء وصادق المواساة للمملكة المغربية الشقيقة، ملكا وحكومة وشعبا، إثر كارثة الزلزال، معلنا تعبئة جميع الوسائل لتقديم العون والمساعدة للأشقاء في المغرب.

وقال في تعزيته التي بثتها الرئاسة الموريتانية "نتقدم بأحر تعازينا القلبية وأصدق مواساتنا للمملكة المغربية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا إثر كارثة الزلزال.. وإذ نؤكد مشاطرتنا عائلات الضحايا والجرحى والمتضررين، أحزانهم وآلامهم، فإن موريتانيا تعلن تعبئة جميع الوسائل من أجل تقديم العون والمساعدة للأشقاء في المغرب.

كما أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم أن بلاده ستقدم مساعدات عاجلة إلى المغرب لمواجهة كارثة الزلزال العنيف.

وأعرب - في تصريحات - عن تضامن بلاده مع المغرب في هذه الكارثة، مقدما تعازيه للشعب المغربي في وفاة ما لا يقل عن 1037 شخصا وتمنياته بشفاء نحو 1204 من الإصابات حتى الآن.

وأكد المستشار النمساوي أن كوارث مثل هذه تتطلب تضامنا ودعما دوليين مؤكدا أن بلاده ستقوم بالمساعدة في أي وقت عندما تكون هناك حاجة للمساعدة في مناطق الكوارث في المغرب.

وقال إن وزارتي الداخلية والدفاع تقومان حاليًا بجميع الاستعدادات اللازمة لتقديم الدعم المطلوب.