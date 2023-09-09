هل زلزال المغرب له تأثير على مصر ؟ د. جاد القاضي يكشف

زلزال مدمر ضرب المغرب أمس الجمعة، بقوة 7 درجات على مقياس ريختر لقياس الزلازل، وخلف وراءه مئات الجرحي والمصابين والمشردين، الأمر الذي أدى إلى حالة كبيرة من الهلع والخوف ليس فقط بين المغاربة بل أيضا في قلوب الشعوب المجاورة.

ويتساءل البعض هل زلزال المغرب له تأثير على مصر؟ أي هل ستتعرض مصر لزلزال مشابه ؟ الأمر الذي أثار ضجة كبيرة، ليؤكد الدكتور جاد القاضي، مدير معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مصر بعيدة كل البعد عن المغرب ولن تتعرض لمثل هذه الزلازل.

هل زلزال المغرب له تأثير على مصر ؟

وأكد القاضي، أن مصر تبعد عن المغرب أكثر من 3200 كيلو متر، ما يجعلها بعيدة كل البعد عنها، وبالتالي فهي لن تتأثر من قريب أو بعيد بهذا الزلزال.

وأشار مدير معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن الطبيعة الجيولوجية للمغرب تختلف جذريًا عن طبيعة مصر، وهو ما يجعل أمر حدوث زلزال في مصر بهذه القوة مستبعدًا.

ولفت إلى أن الدول الأكثر تأثرًا بزلزال المغرب ستكون الجزائر وجنوب إسبانيا؛ وذلك بسبب قربها من المغرب جغرافيًا وجيولوجيًا، وبالتالي من المحتمل حدوث العديد من الهزات، وأن تمتد آثار الزلزال إليها.