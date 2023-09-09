زلزال المغرب.. أم تبكي بعد وفاة زوجها وأطفالها بسبب الدمار

انتشر خلال الساعات الأخيرة، مقطع فيديو لسيدة مغربية في حالة من البكاء الشديد وتتحدث عن زوجها وأطفالها الأربعة تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب غرب المغرب مساء الجمعة.

زلزال المغرب

امرأة مغربية تتحدث عن وفاة زوجها وأطفالها الأربعة بسبب الزلزال

#العربية#زلزال_في_المغرب pic.twitter.com/RHgy7dXNxl — العربية (@AlArabiya) September 9, 2023

وأظهر الفيديو السيدة المغربية وهي في حالة سيئة للغاية، بعد وفاة زوجها وأطفالها الأربعة جراء الزلزال الي ضرب المغرب أمس الجمعة.

وأفادت الداخلية المغربية بأن قوات الجيش تساعد فرق الحماية المدنية في عمليات الإنقاذ.

وقد وصفت وسائل إعلام مغربية الزلزال بأنه أقوى زلزال يضرب المملكة، فيما ارتفعت صرخات الاستغاثة من تحت الأنقاض بعدة مدن مغربية.

قدرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، الخسائر الاقتصادية المحتملة لزلزال المغرب المدمر، بنحو 2 % من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد البالغ نحو 130 مليار دولار، علاوة على الأضرار البشرية الكبيرة مع وصول عدد القتلى لأكثر من ألف شخص.

خسائر زلزال المغرب

ووضعت الهيئة الأمريكية، الأضرار الاقتصادية المحتملة للزلزال تحت تصنيف "الإنذار الأحمر"، مشيرة إلى أنه "من المحتمل وقوع أضرار جسيمة، ومن المرجح أن تكون الكارثة واسعة النطاق.

ونقل التلفزيون الرسمى فى المغرب عن وزارة الداخلية قولها، اليوم السبت، إن عدد قتلى الزلزال القوى الذى ضرب البلاد ارتفع إلى 1037 شخصا.

وأضاف أن أكثر من 1200 شخص أصيبوا جراء الزلزال الذى بلغت قوته 7.2 درجة ووقع فى منطقة جبال الأطلس الكبير فى وقت متأخر من مساء الجمعة.