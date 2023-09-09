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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تونس ترسل قوات حماية مدنية إلى المغرب للمساعدة في البحث والإنقاذ

فاكر بوزغاية
فاكر بوزغاية

 

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية، إرسال فرق من الحماية المدنيّة، إلى المملكة المغربية، لدعم جُهُود البحث والإنقاذ، عقب الزلزال العنيف الذي ضرب الليلة الماضية منطقة الحوز بالقرب من مراكش.

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وأضاف بوزغاية  بحسب ما بثته الإذاعة التونسية اليوم - أن الفرق تتكون من 50 عونا وإطارا من الوحدة المُختصّة و 6 أطباء حماية مدنية، وستستعمل أجهزة رصد حراريّة مُتطوّرة وطائرة مُسيّرة للكشف عن الضحايا تحت الأنقاض.

وأوضح أنه سيتم إرسال مُستشفى ميداني تابع للحماية المدنيّة للمُساهمة في عمليّات الإغاثة والإحاطة بالمُصابين.

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