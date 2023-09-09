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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة الفيضانات في إسبانيا إلى ستة وفاة

الفيضانات في إسبانيا
الفيضانات في إسبانيا

عثر فريق بحث تابع للجيش الإسباني السبت على جثة امرأة في مقاطعة توليدو في وسط البلاد، ما يرفع إلى ستة عدد القتلى بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي .

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وعثر كلب من وحدة الطوارئ العسكرية على الجثة على بعد حوالى 50 مترًا من نهر فالهيرموسو، بالقرب من فالموجادو، وفقًا للمتحدثة باسم قوات الحرس المدني في الشرطة أنتونيا ريكينا.

 

وقالت للصحافة إن الجثة "كانت تحت شجيرات ووحل" و"لم يتم التعرف إليها بعد".

 

وعُثر على سيارة المرأة في حالة سيئة الاثنين.

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