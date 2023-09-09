ارتفاع حصيلة الفيضانات في إسبانيا إلى ستة وفاة

عثر فريق بحث تابع للجيش الإسباني السبت على جثة امرأة في مقاطعة توليدو في وسط البلاد، ما يرفع إلى ستة عدد القتلى بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي .

وعثر كلب من وحدة الطوارئ العسكرية على الجثة على بعد حوالى 50 مترًا من نهر فالهيرموسو، بالقرب من فالموجادو، وفقًا للمتحدثة باسم قوات الحرس المدني في الشرطة أنتونيا ريكينا.

وقالت للصحافة إن الجثة "كانت تحت شجيرات ووحل" و"لم يتم التعرف إليها بعد".

وعُثر على سيارة المرأة في حالة سيئة الاثنين.