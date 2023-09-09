الجيش المغربي يُعلن حالة الاستنفار بعد الزلزال المُدمّر

أعلنت "القوات المسلحة الملكية في المغرب"، حالة الاستنفار، إذ هرعت في اتجاه أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت المُتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، السبت.

وأشارت جريدة "هسبريس الإلكترونية" المغربية، إلى انتشار عددا كبيرا من آليات القوات المسلحة الملكية طول الطريق الرابط بين الدار البيضاء ومراكش متجهة صوب مدينة النخيل.

كما استعانت القوات المسلحة بالجرافات، والتي من شأنها أن تساعد في عملية البحث عن الضحايا وإنقاذ المواطنين الذين ما زالوا تحت الأنقاض، فضلا عن سيارات إسعاف تابعة لها وأخرى تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

ووفق الحصيلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، فقد بلغ عدد القتلى إلى حدود الساعة 632 وفاة مقابل 329 إصابة؛ من بينها 51 إصابة خطيرة.

بيان إماراتي عاجل بشأن زلزال المغرب المُدمّر

أصدرت "وزارة الخارجية الإماراتية"، بيانًا هامًا عبرت فيه عن تعازي بلادها الصادقة وتضامنها مع المملكة المغربية في ضحايا الزلزال المُدمّر الذي ضرب جنوب غرب مراكش وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.

كما عبرت الوزارة الإماراتية؛ عن خالص تعازيها إلى الحكومة المغربية والشعب المغربي، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.